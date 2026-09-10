Visite commentée des backstage, Musée régional d’art contemporain Occitanie / Pyrénées-méditerranée, Sérignan

Informations pratiques

Visite commentée des backstage Samedi 19 septembre, 15h00 Musée régional d’art contemporain Occitanie / Pyrénées-méditerranée Hérault

Gratuit. Sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Au cours d’une visite inédite menée à deux voix, découvrez les histoires visibles et invisibles des œuvres.

Un régisseur de l’équipe vous dévoilera les secrets et les anecdotes liés au montage de l’exposition, accompagné d’une personne chargée de la médiation qui vous guidera dans les coulisses du Mrac.

Les œuvres vous livreront tous leurs secrets !

Musée régional d’art contemporain Occitanie / Pyrénées-méditerranée 146 avenue de la plage, 34410 Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie 04 67 17 88 95 http://mrac.languedocroussillon.fr http://mrac.laregion.fr Situé au cœur de la région Occitanie / Pyrénées-méditerranée, au bord de la méditeranée, le musée régional d’art contemporain, installé dans la ville de Sérignan, est un lieu artistique et touristique incontournable. Il présente des expositions temporaires et une collection permanente, affirme des choix artistiques forts, soutient aussi bien des artistes français qu’internationaux et invente de nouvelles formes de médiation à l’art.

Le musée, inauguré en septembre 2006 et géré par la région depuis 2010, est installé dans une ancienne cave viticole. Les salles d’exposition présentent de grands volumes baignés de lumière naturelle. Dans cette atmosphère conviviale et lumineuse, différents espaces offrent aux visiteurs un parcours riche et diversifié : un cabinet d’arts graphiques, des espaces d’exposition et une librairie-boutique qui propose un large choix de catalogues d’exposition, de livres d’artistes et d’éditions originales.

Daniel Buren, avec l’œuvre « Rotation », a enserré la totalité du musée en posant des couleurs sur l’ensemble des parties vitrées créant ainsi des effets visuels à l’intérieur comme à l’extérieur du musée. « Les Femmes fatales », grande fresque de céramiques, de l’artiste islandais Erró, est installée sur la façade extérieure du musée. Depuis le 20 mai 2016, cet ensemble est augmenté par une œuvre pérenne de Bruno Peinado qui propose, sur la façade de l’extension, une installation magistrale, tel un musée à ciel ouvert.

2016 est l’année d’un nouveau développement pour le MRAC, avec l’inauguration d’une extension du musée qui porte sa superficie à près de 3 200 mètres carrés. Ce projet d’envergure permet d’offrir de nouveaux espaces pour les collections et les expositions temporaires ainsi que de véritables réserves et des espaces d’accueil repensés et renouvelés. En voiture, sur l’A9, prendre sortie Béziers-centre ou Béziers-ouest puis suivre Valras / Sérignan puis, centre administratif et culturel. Parking gratuit. En transports en commun, TER ou TGV arrêt Béziers. À la gare, bus ligne E, dir. Portes de Valras-Plage, arrêt Promenade à Sérignan.

Au cours d’une visite inédite menée à deux voix, se répondent les histoires visibles et invisibles des œuvres. Secrets et anecdotes de montage sont dévoilés par un régisseur de notre équipe, avec la…

©Mrac