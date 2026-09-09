Visite commentée des cités ouvrières, Les cités ouvrières, Fumel

Informations pratiques

Visite commentée des cités ouvrières Samedi 19 septembre, 14h30 Les cités ouvrières Lot-et-Garonne

Limité à 20 personnes. Tarif : 4.80€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Cette nouvelle visite, proposée en complément du livret « Trou de mémoire », disponible au bureau d’information de Fumel, vous invite à découvrir les cités ouvrières de l’ancienne usine métallurgique de Fumel.

Dès 1874, un premier haut-fourneau marque profondément cette plaine agricole bordée par le Lot. Rapidement, la Société Métallurgique du Périgord, puis Pont-à-Mousson, développent des logements destinés aux ouvriers, ainsi que des maisons pour les ingénieurs et les contremaîtres.

Aujourd’hui, ces cités emblématiques bénéficient du label « Patrimoine du XXe siècle », tandis que Métal Temple Aquitaine a cessé toute activité.

La visite guidée évoque le quotidien de leurs anciens habitants à travers l’architecture des maisons, les matériaux utilisés, leur implantation, les noms des rues et de nombreux autres indices laissés dans le paysage.

Les cités ouvrières 94 Rue du Stade 47500 Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05.53.71.13.70 https://tourisme.valleedulotetgaronne.com/billetterie/ Cette nouvelle visite, proposée en complément du livret « Trou de mémoire », disponible au bureau d’information de Fumel, vous invite à découvrir les cités ouvrières de l’ancienne usine métallurgique de Fumel.

Dès 1874, un premier haut-fourneau marque profondément cette plaine agricole liée à la rivière Lot. Rapidement, la Société métallurgique du Périgord, puis Pont-à-Mousson, proposent à la location des barres de logements ouvriers, ainsi que des maisons destinées aux ingénieurs et aux contremaîtres.

Aujourd’hui, ces cités emblématiques bénéficient du label « Patrimoine du XXᵉ siècle », tandis que l’activité industrielle du site a cessé.

Au fil de la visite guidée, plongez dans le quotidien des anciens habitants en observant les différents styles de maisons, les matériaux utilisés pour leur construction, leur disposition ou encore les noms des rues.

Cette nouvelle visite, en complément du livret « Trou de mémoire » disponible au bureau d’information de Fumel, amène à la découverte des cités ouvrières de l’ancienne usine métallurgique de Fumel.

©Julie