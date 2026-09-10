Visite commentée des collections permanentes du musée agathois, Musée agathois Jules Baudou, Agde

Informations pratiques

Visite commentée des collections permanentes du musée agathois 19 et 20 septembre Musée agathois Jules Baudou Hérault

Gratuit. 30 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Samedi et dimanche, profitez d’une visite commentée de nos collections pour découvrir ou redécouvrir les différentes thématiques du musée.

Musée agathois Jules Baudou 5 Rue de la Fraternite, 34300 Agde, France Agde 34300 Grau d’Agde Hérault Occitanie 0467948251 https://www.museeagathois.fr Collections d’art et traditions populaires : reconstitutions d’intérieurs languedociens, costumes agathois, sports et jeux, ustensiles ménagers, maquettes de bateaux. Beaux-Arts. Histoire locale. Peinture. Mobilier Art nouveau. Collections d’Extrême-Orient (remarquables armures japonaises, sculptures en ivoire). – Autoroute – A9 sortie Agde n°34 à 12.8km – Gare ferroviaire – Agde à 1.6km – Bus – Cap Bus n°2, 3 ou 4 – Arrêt Promenade à 0.5km – Aéroport/aérodrome – Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie à 11.9km – Route (nationale/départ.) – RN 112 à 3km

Samedi et dimanche, venez profiter d’une visite commentée de nos collections pour découvrir ou redécouvrir les différentes thématiques de notre musée.

© Laurent Uroz, Direction de la Communication, Ville d’Agde