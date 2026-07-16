Visite commentée des coulisses de l’exposition « À fleur de peau », MO.CO. Panacée, Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée des coulisses de l’exposition « À fleur de peau » Samedi 19 septembre, 11h00 MO.CO. Panacée Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Alexis Loisel-Montambaux, assistant-curateur de l’exposition « À fleur de peau », vous fera découvrir les coulisses de l’exposition et ses secrets de fabrication.

Certaines œuvres de l’exposition, à caractère sexuel ou violent, peuvent heurter la sensibilité de certains visiteurs.

L’accès à l’exposition n’est pas recommandé aux moins de 16 ans non accompagnés.

MO.CO. Panacée 14 Rue de l’Ecole de Pharmacie, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582809 https://www.moco.art [{« type »: « email », « value »: « mocoreservation@moco.art »}] Ancien collège royal de médecine de la ville devenu centre d’art contemporain, le MO.CO. Panacée est un lieu d’exposition dédié à la création émergente.

Institution singulière, MO.CO. est à l’image de son territoire : libre et audacieux.

MO.CO. Montpellier Contemporain est un écosystème artistique qui va de la formation jusqu’à la collection, en passant par la production, l’exposition et la médiation, grâce à la réunion d’une école d’art et deux centres d’art contemporain : le MO.CO. Esba (École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier), le MO.CO. Panacée (laboratoire de la création contemporaine) et le MO.CO. (espace dédié à des expositions d’envergure internationale). Tramway : lignes 1 ou 4 arrêt Louis Blanc. Voiture : suivre la direction « centre-ville » puis se garer au parking Corum, à 5mns à pied. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO. Panacée.

Alexis Loisel-Montambaux, assistant-curateur de l’exposition « À fleur de peau », vous fera découvrir les coulisses de l’exposition et ses secrets de fabrication.

© MO.CO. Montpellier Contemporain