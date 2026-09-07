Visite commentée des expositions d’art contemporain, de la chapelle Saint-Jacques au Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens

Informations pratiques

Visite commentée des expositions d’art contemporain, de la chapelle Saint-Jacques au Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales Samedi 19 septembre, 17h30 Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Rendez-vous à la chapelle Saint-Jacques pour une visite des expositions d’art contemporain, de la chapelle au musée.

Découvrez tout d’abord l’exposition de Laïda Lertxundi lors d’une visite de 30 minutes, puis suivez votre guide jusqu’au musée pour une visite de 30 minutes consacrée à l’exposition de Thibault Gaudry.

À 18h45, rejoignez la fanfare du musée et suivez-la jusqu’au square Azémar pour la grande fête « À quoi tu rêves, Azémar ? », imaginée par Jeanne Tzaut et le collectif Chignole.

Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales 35 Boulevard Jean Bepmale, 31800 Saint-Gaudens, France Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie 0561890542 https://www.stgo.fr/?page_id=14405 Une Salle du tableau d’honneur évoque de façon tournante, des personnalités emblématiques des Pyrénées Centrales. La plus importante collection publique de porcelaine de Saint-Gaudens/Valentine au monde y est conservée. À partir de 1829, l’histoire de la Ville de Saint-Gaudens est liée à celle de la porcelaine. La famille Fouque-Arnoux, faïenciers originaires de Moustiers-Sainte-Marie (04), choisit à cette date de s’implanter à Saint-Gaudens sur les bords de la Garonne, en face du village de Valentine pour fabriquer un nouveau produit : la porcelaine. Les beaux bleus foncés dont elle allait s’orner la firent surnommer «bleu de Valentine». Œuvres de Jean-André Rixens, (1846-1925), né à Saint-Gaudens. Il a réalisé de nombreux portraits de la haute bourgeoisie et de la noblesse. Ses œuvres se rencontrent dans de nombreux édifices publics de la Troisième République. Ainsi, il a participé à la réalisation de la Salle des Illustres au Capitole de Toulouse. Parking pubic gratuit

Rendez-vous à la chapelle Saint-Jacques pour une visite des expositions d’art contemporain, de la chapelle au musée.

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