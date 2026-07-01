Visite commentée des expositions – Espace Paul Rebeyrolle, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers
samedi 19 septembre 2026 · Espace Paul Rebeyrolle · Eymoutiers
Informations pratiques
Visite commentée des expositions – Espace Paul Rebeyrolle 19 et 20 septembre Espace Paul Rebeyrolle Haute-Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Entrée gratuite tout le week-end, de 10h à 18h.
Des visites commentées gratuites sont proposées à 14h30, le samedi et le dimanche.
Profitez également de votre venue pour découvrir l’exposition temporaire et la collection permanente.
Espace Paul Rebeyrolle Route de Nedde, 87120 Eymoutiers Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com Centre d’art ouvert depuis 1995, l’espace Paul Rebeyrolle est dédié au grand peintre né à Eymoutiers (1926-2005). Ses peintures et sculptures aux dimensions exceptionnelles sont exposées toute l’année. Chaque année, l’espace organise des expositions temporaires invitant les visiteurs à découvrir des parcours singuliers et exceptionnels.
• Entrée gratuite tout le week-end, de 10h à 18h
© KOUKA, « Havane » (2024), photo JL. Losi, Espace Paul Rebeyrolle, 2026
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