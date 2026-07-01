Visite commentée des expositions – Espace Paul Rebeyrolle, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers

Informations pratiques

Visite commentée des expositions – Espace Paul Rebeyrolle 19 et 20 septembre Espace Paul Rebeyrolle Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Entrée gratuite tout le week-end, de 10h à 18h.

Des visites commentées gratuites sont proposées à 14h30, le samedi et le dimanche.

Profitez également de votre venue pour découvrir l’exposition temporaire et la collection permanente.

Espace Paul Rebeyrolle Route de Nedde, 87120 Eymoutiers Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com Centre d’art ouvert depuis 1995, l’espace Paul Rebeyrolle est dédié au grand peintre né à Eymoutiers (1926-2005). Ses peintures et sculptures aux dimensions exceptionnelles sont exposées toute l’année. Chaque année, l’espace organise des expositions temporaires invitant les visiteurs à découvrir des parcours singuliers et exceptionnels.

• Entrée gratuite tout le week-end, de 10h à 18h

© KOUKA, « Havane » (2024), photo JL. Losi, Espace Paul Rebeyrolle, 2026