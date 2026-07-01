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Visite commentée des expositions – Espace Paul Rebeyrolle, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers

samedi 19 septembre 2026 · Espace Paul Rebeyrolle · Eymoutiers

Visite commentée des expositions – Espace Paul Rebeyrolle, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Paul Rebeyrolle
Adresse
Route de Nedde, 87120 Eymoutiers
Ville
87120 Eymoutiers
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite commentée des expositions – Espace Paul Rebeyrolle 19 et 20 septembre Espace Paul Rebeyrolle Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Entrée gratuite tout le week-end, de 10h à 18h.
Des visites commentées gratuites sont proposées à 14h30, le samedi et le dimanche.
Profitez également de votre venue pour découvrir l’exposition temporaire et la collection permanente.

Espace Paul Rebeyrolle Route de Nedde, 87120 Eymoutiers Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com Centre d’art ouvert depuis 1995, l’espace Paul Rebeyrolle est dédié au grand peintre né à Eymoutiers (1926-2005). Ses peintures et sculptures aux dimensions exceptionnelles sont exposées toute l’année. Chaque année, l’espace organise des expositions temporaires invitant les visiteurs à découvrir des parcours singuliers et exceptionnels.
• Entrée gratuite tout le week-end, de 10h à 18h

© KOUKA, « Havane » (2024), photo JL. Losi, Espace Paul Rebeyrolle, 2026

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