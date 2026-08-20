Visite commentée des Forges de Paimpont, Site historique des Forges de Paimpont, Paimpont

Informations pratiques

Visite commentée des Forges de Paimpont 19 et 20 septembre Site historique des Forges de Paimpont Ille-et-Vilaine

Pas de limitation de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ces Forges en restauration et observez par audio guide ou visite commentée cette très belle histoire des Forges de Paimpont. (en Brocéliande).

Site historique des Forges de Paimpont Les Forges, 35380, Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 61 85 48 http://forgesdepaimpont.fr/ https://www.facebook.com/ForgesPaimpont/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35000475;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA35000019;https://forgesdepaimpont.fr/Histoire-des-Forges-de-Paimpont Le métier était dur mais ô combien passionnant pour faire fonctionner ces Forges, Témoin exceptionnel de deux révolutions industrielles.

Nous vous présentons, aussi, le travail de ces hommes et de ces femmes en forêt de Brocéliande pour approvisionner ces Forges.

Vous apprécierez cet ensemble de bâtiments protégés au titre des Monuments Historiques, ainsi que ces maquettes et vidéos afin d’apprécier leur métier jusqu’en 1954.

Un étang, deux hauts fourneaux, un laminoir, une fonderie en restauration, des logements ouvriers, la maison du Maître des Forges… tout un ensemble constituant le village des Forges.

Nous sommes heureux de vous faire partager notre passion pour l’histoire et ce long projet de restauration engagé avec le concours de l’Etat et du Conseil Régional de Bretagne.

Venez découvrir ces Forges en restauration

contact©forges-de-paimpont.eu