Visite commentée des jardins historiques, Musée national et domaine du château de Pau, Pau

Visite commentée des jardins historiques Samedi 19 septembre, 09h00 Musée national et domaine du château de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Patrimoine fragile, les jardins historiques constituent un pan essentiel du patrimoine français.

Conçus à la fois pour le plaisir des souverains et pour garnir leur table de bouquets et de mets savoureux, les jardins font partie intégrante de la vie du château royal.

En compagnie des jardiniers d’art, spécialistes de ces savoir-faire, vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de ces espaces, mais aussi le plaisir du renouvellement quotidien de la nature.

Musée national et domaine du château de Pau Rue du Château, 64000 Pau, France Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559823800 https://chateau-pau.fr Le domaine national de Pau comprend la majeure partie du domaine des vicomtes de Béarn, devenus par la suite rois de Navarre, puis rois de France. Il comprend actuellement trois parties : le château et les jardins qui l’entourent, la Basse Plante et le parc. A l’origine, c’était un poste fortifié entouré de palissades, construit probablement par les vicomtes de Béarn en 1117. Par la suite, furent édifiés la tour Mazères, puis le premier donjon et la tour Montauser. A la fin du XIIe siècle, le château devint la propriété des comtes de Foix ; transformation du château vers 1370 par Gaston Phoebus : construction de la grande tour de briques, de la tour du Moulin. Pau devient la capitale du Béarn en 1364. Nombreuses et importantes transformations de 1462 à 1472. Au XVIe siècle, transformation du château dans le goût de la Renaissance. En très mauvais état à la Révolution, il servit de caserne. Sous la Restauration, des travaux d’urgence furent exécutés par l’architecte Latapie. Louis-Philippe entreprit une restauration plus complète en 1838 avec les architectes Lefranc et Abbadie qui modifièrent la façade sud, et la façade ouest par la construction d’une nouvelle tour. Napoléon III poursuivit les travaux avec différents architectes : péristyle, tour Napoléon III et corps de logis qui l’entoure. Les jardins, aménagés pour l’essentiel au XVIe siècle furent amputés à la Révolution. À la Restauration, la Basse Plante et le Grand Parc furent restitués à Louis XVIII par une société de citoyens qui les avaient acquis.

Patrimoine fragile, les jardins historiques composent tout un pan du patrimoine français. Conçus pour le plaisir des souverains mais aussi pour garnir leur table de bouquets ou de mets savoureux, les…

©Château Pau