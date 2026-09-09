Visite commentée des réserves patrimoniales, Espace Média Grand Narbonne, Narbonne

Informations pratiques

Visite commentée des réserves patrimoniales 19 et 20 septembre Espace Média Grand Narbonne Aude

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez d’un accès privilégié aux réserves des fonds patrimoniaux de l’Espace Média Grand Narbonne et découvrez une sélection de documents remarquables conservés depuis la création de la bibliothèque municipale en 1833.

Rendez-vous au point infos, au rez-de-chaussée.

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 43 40 40 https://mediatheques.legrandnarbonne.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 43 40 40 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@legrandnarbonne.com »}] Sur place ou à emporter, la culture et les loisirs s’offrent à tous les âges et toutes les envies. Vous êtes lecteurs, passionnés de musique, cinéphiles ou tout simplement curieux ? Vous venez seul, en famille, retrouver des amis, assister à un spectacle ? L’Espace Média est un lieu ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour venir y passer du temps, s’y retrouver, lire sur place, travailler, jouer ou rêver ! Profitez pleinement des services offerts : l’équipe est présente pour tout renseignement sur les collections, les événements en passant par les informations pratiques. Accès gratuit

Un accès privilégié aux réserves des fonds patrimoniaux de l’Espace Média Grand Narbonne, à la découverte de quelques documents extraordinaires conservés depuis la création de la bibliothèque en …

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