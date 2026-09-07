Visite commentée : des roseaux et des ailes, Réserve naturelle nationale du Bagnas, Agde

Informations pratiques

Visite commentée : des roseaux et des ailes Dimanche 20 septembre, 10h00 Réserve naturelle nationale du Bagnas Hérault

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

À l’aide d’un support ludique conçu par la Réserve, l’animateur vous invite à percer les secrets des roselières.

Selon les conditions météorologiques, vous pourrez également observer les oiseaux à la longue-vue.

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/adena

Réserve naturelle nationale du Bagnas Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/adena »}]

À l’aide d’un support ludique conçu par la Réserve, l’animateur vous invite à percer les secrets des roselières.

© ADENA