UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Agde

Visite commentée : des roseaux et des ailes, Réserve naturelle nationale du Bagnas, Agde

dimanche 20 septembre 2026 · Réserve naturelle nationale du Bagnas · Agde

Visite commentée : des roseaux et des ailes, Réserve naturelle nationale du Bagnas, Agde

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Réserve naturelle nationale du Bagnas
Adresse
Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, 34300 Agde
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Limité à 20 personnes.

Visite commentée : des roseaux et des ailes Dimanche 20 septembre, 10h00 Réserve naturelle nationale du Bagnas Hérault

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

À l’aide d’un support ludique conçu par la Réserve, l’animateur vous invite à percer les secrets des roselières.
Selon les conditions météorologiques, vous pourrez également observer les oiseaux à la longue-vue.

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/adena

Réserve naturelle nationale du Bagnas Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/adena »}]
À l’aide d’un support ludique conçu par la Réserve, l’animateur vous invite à percer les secrets des roselières.

© ADENA

À voir aussi à Agde (Hérault)