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Visite commentée des Serres Municipales, Serres municipales de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

samedi 19 septembre 2026 · Serres municipales de Chalon-sur-Saône · Chalon-sur-Saône

Visite commentée des Serres Municipales, Serres municipales de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Serres municipales de Chalon-sur-Saône
Adresse
43 rue Morinet 71100 Chalon
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Sur inscription auprès du service des Espaces verts

Visite commentée des Serres Municipales Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Serres municipales de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Sur inscription auprès du service des Espaces verts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Partcipez à l’une de nos visites commentées sur les collections végétales du service des Espaces Verts. Un agent de la Ville de Chalon-sur-Saône réalisera ses visites et vous fera découvrir l’ensemble de nos collections et leur histoire !

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Visite par le service des espaces verts.

© ville de chalon sur Saône

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