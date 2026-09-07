Visite commentée des Serres Municipales, Serres municipales de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite commentée des Serres Municipales Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Serres municipales de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Sur inscription auprès du service des Espaces verts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Partcipez à l’une de nos visites commentées sur les collections végétales du service des Espaces Verts. Un agent de la Ville de Chalon-sur-Saône réalisera ses visites et vous fera découvrir l’ensemble de nos collections et leur histoire !

Serres municipales de Chalon-sur-Saône 43 rue Morinet 71100 Chalon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « +33 3 85 43 10 43 »}]

Visite par le service des espaces verts.

© ville de chalon sur Saône