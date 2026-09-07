Visite commentée des Serres Municipales, Serres municipales de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Serres municipales de Chalon-sur-Saône · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Visite commentée des Serres Municipales Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Serres municipales de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Sur inscription auprès du service des Espaces verts
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Partcipez à l’une de nos visites commentées sur les collections végétales du service des Espaces Verts. Un agent de la Ville de Chalon-sur-Saône réalisera ses visites et vous fera découvrir l’ensemble de nos collections et leur histoire !
Serres municipales de Chalon-sur-Saône 43 rue Morinet 71100 Chalon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « +33 3 85 43 10 43 »}]
Visite par le service des espaces verts.
© ville de chalon sur Saône
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