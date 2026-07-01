Visite commentée des vestiges des moulins et du prieuré St Jean de Péchadoire, Centre Culturel Roger Guillard, Bort-les-Orgues
dimanche 20 septembre 2026 · Centre Culturel Roger Guillard · Bort-les-Orgues
Informations pratiques
Visite commentée des vestiges des moulins et du prieuré St Jean de Péchadoire Dimanche 20 septembre, 14h30 Centre Culturel Roger Guillard Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Marche de 6 à 7km vers les deux sites.
Point de rendez-vous sur le parking face au centre.
Centre Culturel Roger Guillard 74 rue Jules Ferry, 19110 Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Marche de 6 à 7Km vers les 2 sites. Point de rendez-vous sur le parking face au Centre.
©RHABAP
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