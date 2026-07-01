Visite commentée des vestiges des moulins et du prieuré St Jean de Péchadoire, Centre Culturel Roger Guillard, Bort-les-Orgues

Informations pratiques

Visite commentée des vestiges des moulins et du prieuré St Jean de Péchadoire Dimanche 20 septembre, 14h30 Centre Culturel Roger Guillard Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Marche de 6 à 7km vers les deux sites.

Point de rendez-vous sur le parking face au centre.

Centre Culturel Roger Guillard 74 rue Jules Ferry, 19110 Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Marche de 6 à 7Km vers les 2 sites. Point de rendez-vous sur le parking face au Centre.

©RHABAP