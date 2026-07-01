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Visite commentée des vestiges des moulins et du prieuré St Jean de Péchadoire, Centre Culturel Roger Guillard, Bort-les-Orgues

dimanche 20 septembre 2026 · Centre Culturel Roger Guillard · Bort-les-Orgues

Visite commentée des vestiges des moulins et du prieuré St Jean de Péchadoire, Centre Culturel Roger Guillard, Bort-les-Orgues

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel Roger Guillard
Adresse
74 rue Jules Ferry, 19110 Bort-les-Orgues
Ville
19110 Bort-les-Orgues
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite commentée des vestiges des moulins et du prieuré St Jean de Péchadoire Dimanche 20 septembre, 14h30 Centre Culturel Roger Guillard Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Marche de 6 à 7km vers les deux sites.
Point de rendez-vous sur le parking face au centre.

Centre Culturel Roger Guillard 74 rue Jules Ferry, 19110 Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Marche de 6 à 7Km vers les 2 sites. Point de rendez-vous sur le parking face au Centre.

©RHABAP

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