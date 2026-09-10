Visite commentée du campus de Bobigny, site historique du journal L’Illustration – Université Sorbonne Paris Nord, Université Sorbonne Paris-Nord – Campus de Bobigny, Bobigny

Informations pratiques

Visite commentée du campus de Bobigny, site historique du journal L’Illustration – Université Sorbonne Paris Nord Samedi 19 septembre, 11h00 Université Sorbonne Paris-Nord – Campus de Bobigny Seine-Saint-Denis

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles. Une confirmation sera adressée en septembre avec le lieu de rendez-vous sur le site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Le site de l’ancien journal hebdomadaire L’Illustration, devenu campus universitaire dans les années 1990, ouvre ses portes pour une visite commentée des lieux, dont la visite de l’exposition « Histoire de L’Illustration : de l’imprimerie à l’université » qui retrace en photographies, dessins, plans et film, l’histoire singulière de ce bâtiment. Les étudiant·es ont depuis longtemps remplacé les typographes et si les salles de cours, amphithéâtres et équipements sportifs ont pris la place des rotatives, le passé industriel est toujours présent.

L’exposition est présentée en partenariat avec la Bibliothèque Universitaire Jean Dausset.

Université Sorbonne Paris-Nord – Campus de Bobigny 1 rue de Chablis 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « serviceculturel@univ-paris13.fr »}]

Visite commentée

Couverture du tirage Hors série de juillet 1933 ©DR