Visite commentée du centre-bourg, Office de tourisme, Saint-Loup-Lamairé
dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Visite commentée du centre-bourg Dimanche 20 septembre, 15h30 Office de tourisme Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite commentée du centre-bourg historique de Saint-Loup-Lamairé.
Accompagnés d’une guide-conférencière, partez en déambulation à travers les rues et découvrez comment les activités artisanales d’autrefois ont façonné le développement du bourg.
Office de tourisme 3 rue Gauthier Chabot, 79600 Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Visite commentée du centre bourg historique de Saint-Loup-Lamairé. La guide conférencière vous proposera une déambulation expliquant le développement du centre-bourg grâce aux activités artisanales…
©pascal bironneau
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