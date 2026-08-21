Visite commentée du centre-bourg, Office de tourisme, Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Visite commentée du centre-bourg Dimanche 20 septembre, 15h30 Office de tourisme Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée du centre-bourg historique de Saint-Loup-Lamairé.

Accompagnés d’une guide-conférencière, partez en déambulation à travers les rues et découvrez comment les activités artisanales d’autrefois ont façonné le développement du bourg.

Office de tourisme 3 rue Gauthier Chabot, 79600 Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée du centre bourg historique de Saint-Loup-Lamairé. La guide conférencière vous proposera une déambulation expliquant le développement du centre-bourg grâce aux activités artisanales…

©pascal bironneau