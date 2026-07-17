Visite commentée du centre de tri des emballages et des papiers de Millau, ECOTRI – centre de tri des emballages et des papiers, Millau

samedi 19 septembre 2026 · ECOTRI - centre de tri des emballages et des papiers · Millau

Informations pratiques

Visite commentée du centre de tri des emballages et des papiers de Millau Samedi 19 septembre, 08h30 ECOTRI – centre de tri des emballages et des papiers Aveyron

Gratuit. Sans réservation. A partir de 8 ans. Tenue vestimentaire adaptée : chaussures plates et fermées, vêtements pratiques. Pour les personnes asthmatiques ou allergiques prévoir un aérosol et un masque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Le SYDOM Aveyron ouvre les portes du centre de tri des emballages et des papiers de Millau.

Au programme : la visite des équipements industriels, au plus près des machines de haute technologie et des opérateurs chargés du contrôle qualité des emballages et des papiers triés. Vous découvrirez également le parcours pédagogique « La grande aventure ECOTRI », pour mieux comprendre les différents modes de consommation, réviser les gestes de tri et évoquer la réduction des déchets.

Durée de la visite : 1h.

Conditions d’accès : à partir de 8 ans. Tenue vestimentaire adaptée obligatoire : chaussures plates et fermées, vêtements pratiques. Pour les personnes asthmatiques ou allergiques, prévoir un aérosol et un masque. Stationnement en marche arrière obligatoire sur le parking visiteurs.

ECOTRI – centre de tri des emballages et des papiers 1 Rue de Bouderre, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie

Le SYDOM Aveyron ouvre les portes du centre de tri des emballages et des papiers de Millau.

©sydom-Aveyron