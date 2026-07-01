Visite commentée du Château, Château de Sucy – Esplanade, Sucy-en-Brie

Informations pratiques

Visite commentée du Château 19 et 20 septembre Château de Sucy – Esplanade Val-de-Marne

1h de visite, un départ toutes les 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez, le temps d’une visite guidée, dans l’histoire de ce beau domaine et faites le plein de découvertes. Vous en saurez alors davantage sur son architecture, ses superbes décors entièrement restaurés, mais aussi sur la vie des habitants de cette demeure bâtie au XVIIe siècle, au temps de Louis XIV. À voir absolument !

Château de Sucy – Esplanade Avenue Georges-Pompidou 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Le Centre Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.ville-sucy.fr Construit au XVIIe siècle par les artistes qui ont façonné Vaux-le-Vicomte et Versailles, le château de Sucy offre des merveilles de peintures et de sculptures dans un écrin de pierre. Aujourd’hui Monument historique dont la restauration a permis de retrouver l’architecture d’origine, ce fleuron de l’architecture du XVIIe siècle construit par François Le Vau et décoré par l’école de Le Brun, vous accueille pour découvrir sa riche histoire. RER A Sucy Bonneuil

Visite commentée

Ville de Sucy-en-Brie