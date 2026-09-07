Visite commentée du château d’Argenton, le château Philippe de Commynes, Le château Philippe de Commynes, Argentonnay

Informations pratiques

Visite commentée du château d’Argenton, le château Philippe de Commynes 19 et 20 septembre Le château Philippe de Commynes Deux-Sèvres

Tarif libre. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les ruines de la forteresse médiévale surplombent la vallée et offrent un magnifique panorama. Profitez d’une visite accompagnée par un bénévole de l’association pour découvrir, dans la chapelle Saint-Georges, une remarquable peinture murale classée datant du XIe siècle. Représentant le Christ en majesté, elle constitue la véritable perle du château.

Attention : visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

En raison des travaux, le rendez-vous est fixé au lavoir d’Argenton, place des Lavandières.

Le château Philippe de Commynes Argenton les vallées, pl philippe de Commynes Argentonnay 79150 Argenton-les-Vallées Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Le château Philippe de Commynes, avec ses ruines de la forteresse médiévale, domine toute la vallée, offrant ainsi un panorama magnifique.

Pour une expérience enrichissante, bénéficiez d’une visite guidée par un membre bénévole de l’association.

Découvrez dans la chapelle Saint-Georges la peinture murale classée du XIe siècle, représentant le Christ en majesté, considérée comme la perle du château.

Les ruines de la forteresse médiévale surplombent toute la vallée et offrent un magnifique panorama. Profitez d’une visite accompagnée par un bénévole de l’association pour venir découvrir dans la St…

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