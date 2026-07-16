Exposition photographique consacrée aux petites bêtes de nos jardins et découverte de la biodiversité de la vallée de l’Argenton, Détours dans l’eau, Argentonnay

Informations pratiques

Exposition photographique consacrée aux petites bêtes de nos jardins et découverte de la biodiversité de la vallée de l’Argenton Samedi 19 septembre, 10h00 Détours dans l’eau Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Exposition photographique consacrée aux petites bêtes de nos jardins et découverte de la biodiversité de la vallée de l’Argenton.

Une balade en canoë sera également proposée si les conditions météorologiques le permettent.

Détours dans l’eau Rue du faubourg giroire, 79150 Argentonnay Argentonnay 79150 Argenton-les-Vallées Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Base de plein air argentonnay

Exposition photo sur les petites bêtes de nos jardins, decouverte de la biodiversité de la vallée de l’argenton, ballade en canoë si le temps est de la partie