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Exposition « Imaginaire végétal », Bibliothèque d’Argentonnay, Argentonnay

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque d'Argentonnay · Argentonnay

Exposition « Imaginaire végétal », Bibliothèque d’Argentonnay, Argentonnay

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque d'Argentonnay
Adresse
3 rue des Douves - 79150 Argentonnay
Ville
79150 Argentonnay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition « Imaginaire végétal » 18 et 19 septembre Bibliothèque d’Argentonnay Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez les photographies de Françoise Courtin, photographe amateur, réalisées à partir de fleurs, de feuilles et d’autres végétaux fanés ou séchés collectés par l’artiste.
Assemblés au gré de son inspiration, ces éléments donnent naissance à des tableaux esthétiques et poétiques.
Chaque photographie est accompagnée d’un haïku écrit par l’artiste.

Bibliothèque d’Argentonnay 3 rue des Douves – 79150 Argentonnay Argentonnay 79150 Argenton-les-Vallées Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 65 75 46 La bibliothèque D’Argentonnay est attenante à un hôtel particulier du XVIIè siècle représentatif du patrimoine de la cité historique, offrant notamment un bel espace jardin accessible depuis la bibliothèque. Parking gratuit.
Découvrez les photographies de Françoise Courtin, photographe amateur, réalisées à partir de fleurs, de feuilles et d’autres végétaux fanés ou séchés collectés par l’artiste.

©Françoise Courtin

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