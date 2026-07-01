Exposition « Imaginaire végétal », Bibliothèque d’Argentonnay, Argentonnay
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque d'Argentonnay · Argentonnay
Informations pratiques
Exposition « Imaginaire végétal » 18 et 19 septembre Bibliothèque d’Argentonnay Deux-Sèvres
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez les photographies de Françoise Courtin, photographe amateur, réalisées à partir de fleurs, de feuilles et d’autres végétaux fanés ou séchés collectés par l’artiste.
Assemblés au gré de son inspiration, ces éléments donnent naissance à des tableaux esthétiques et poétiques.
Chaque photographie est accompagnée d’un haïku écrit par l’artiste.
Bibliothèque d’Argentonnay 3 rue des Douves – 79150 Argentonnay Argentonnay 79150 Argenton-les-Vallées Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 65 75 46 La bibliothèque D’Argentonnay est attenante à un hôtel particulier du XVIIè siècle représentatif du patrimoine de la cité historique, offrant notamment un bel espace jardin accessible depuis la bibliothèque. Parking gratuit.
Découvrez les photographies de Françoise Courtin, photographe amateur, réalisées à partir de fleurs, de feuilles et d’autres végétaux fanés ou séchés collectés par l’artiste.
©Françoise Courtin
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