Café lecture, Bibliothèque d’Argentonnay, Argentonnay
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque d'Argentonnay · Argentonnay
Informations pratiques
Café lecture Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque d’Argentonnay Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Moment d’échange convivial pour partager ses coups de coeur et ses découvertes en matière de lecture.
Bibliothèque d’Argentonnay 4 rue des Douves 79150 Argentonnay Argentonnay 79150 Argenton-les-Vallées Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549657546 https://www.bibliotheques.agglo2b.fr/argentonnay La bibliothèque d’Argentonnay est un service de lecture publique appartenant au réseau des bibliothèques de l’Agglomération du Bocage Bressuirais, gratuit et ouvert à tous places de stationnement gratuits en face de la bibliothèque et à proximité.
Biblis en folie 2026
© Magnific
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