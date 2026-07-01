Visite commentée du Château de la Reine Blanche, Château de la Reine Blanche, Paris

Informations pratiques

Visite commentée du Château de la Reine Blanche 19 et 20 septembre Château de la Reine Blanche Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée des cours du château de la Reine Blanche, vidéo des tours et charpentes, explications et évocation de la famille Gobelins, et du quartier des Teinturiers

Château de la Reine Blanche 4 bis rue Gustave Geffroy 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France

Visite commentée

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