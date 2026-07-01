AGENDA · Paris
Visite commentée du Château de la Reine Blanche, Château de la Reine Blanche, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Reine Blanche · Paris
Informations pratiques
Visite commentée du Château de la Reine Blanche 19 et 20 septembre Château de la Reine Blanche Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée des cours du château de la Reine Blanche, vidéo des tours et charpentes, explications et évocation de la famille Gobelins, et du quartier des Teinturiers
Château de la Reine Blanche 4 bis rue Gustave Geffroy 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France
Visite commentée
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