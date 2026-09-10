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AGENDA · La Chaussée-Tirancourt

Visite commentée du château de Tirancourt, Château de Tirancourt, La Chaussée-Tirancourt

samedi 19 septembre 2026 · Château de Tirancourt · La Chaussée-Tirancourt

Visite commentée du château de Tirancourt, Château de Tirancourt, La Chaussée-Tirancourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Tirancourt
Adresse
2, rue du château 80310 La Chaussée tirancourt
Ville
80310 La Chaussée-Tirancourt
Département
Somme

Visite commentée du château de Tirancourt 19 et 20 septembre Château de Tirancourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Visite guidée des extérieurs du Château XVIIIeme et XIXeme siècle et de son parc paysager sur les bords de somme

Château de Tirancourt 2, rue du château 80310 La Chaussée tirancourt La Chaussée-Tirancourt 80310 Somme Hauts-de-France 0614853753 Propriété du XVIIIeme et XIXeme siècle située dans un parc paysager sur les bords de Somme. Visite guidée des extérieurs par le propriétaire à 14h30 le samedi et le dimanche Il est possible se garer à l’extérieur de la propriété
Visite guidée des extérieurs du Château XVIIIeme et XIXeme siècle et de son parc paysager sur les bords de somme

©jbdefrancqueville

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