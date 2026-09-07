Visite commentée du château des Barons du Pont, Château de Pont-l’Abbé, Pont-l’Abbé

Informations pratiques

Visite commentée du château des Barons du Pont 19 et 20 septembre Château de Pont-l’Abbé Finistère

Plus de 1 000 places sont disponibles sur ces deux jours.

Deux créneaux par jour seront réservés aux PMR et leurs accompagnateurs. Des créneaux en breton seront proposés en fin de journée le samedi et le dimanche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la Ville de Pont-l’Abbé vous propose de venir découvrir une petite partie du château, à savoir les salles basses totalement mises à nues, le nouvel escalier en chêne dans la tour arasée, la terrasse nouvellement aménagée sur cette même tour (si le temps le permet) et la très belle salle du Conseil, entièrement réhabilitée.

Plusieurs petites interventions vous seront proposées au fil de votre visite, le tout en une trentaine de minutes.

Château de Pont-l’Abbé Square de l’Europe, 29120, Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne http://www.museebigouden.bzh https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-des-barons-du-pont/90803;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090298 [{« type »: « link », « value »: « https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id_evenement=2379651&widget_key=E2379651&locale=fr_FR&color_primary=0032FA&code=21682&width_auto=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id_evenement=2379659&widget_key=E2379659&locale=fr_FR&color_primary=0032FA&code=66691&width_auto=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-pmr »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/gweledann-e-brezhoneg »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-pmr-1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/gweledann-e-brezhoneg-3 »}] Hôtel de ville, dit aussi le Vieux Château, ou château des Barons du Pont

Les travaux de restauration envisagés ont pour but de redonner toute sa splendeur à cet édifice et de permettre à tous d’avoir de nouveau accès au château et à ses salles les plus prestigieuses (Salle des Mariages et Salle du Conseil). Une fois restauré, le château des Barons accueillera les services de la Mairie et le nouveau musée Bigouden Lieu actuellement en chantier – Château/musée fermé pour travaux jusqu’en 2026

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la Ville de Pont-l’Abbé vous propose de venir découvrir une petite partie du château.

©E. Cléret