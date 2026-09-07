Visite commentée du château médiéval et de l’église de la Conversion de Saint-Paul, Église de la conversion de Saint-Paul, Puisserguier

Informations pratiques

Visite commentée du château médiéval et de l’église de la Conversion de Saint-Paul 19 et 20 septembre Église de la conversion de Saint-Paul Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Découvrez le patrimoine de Puisserguier lors d’une visite commentée du château médiéval et de l’église, qui abrite deux tableaux du peintre Jacques Gamelin (1738-1803). L’un d’eux a été restauré dans le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault.

Cette visite est organisée par l’ARESP, Association de recherche, d’études et de sauvegarde des patrimoines.

Départ depuis la cour du château, place des Cathares. Durée : 1h30.

Église de la conversion de Saint-Paul 7 place de l’Église 34620 Puisserguier Puisserguier 34620 Hérault Occitanie 06 62 14 70 96 L’église paroissiale de Puisserguier, aujourd’hui dédiée à la Conversion de Saint-Paul, était à l’origine une chapelle castrale consacrée à Saint-Thomas et réservée aux seigneurs du château. En 1760, après l’effondrement de l’ancienne église située près du cimetière, elle devient l’église paroissiale et reçoit son vocable actuel.

À l’époque romane, l’édifice se composait d’une nef unique flanquée de bas-côtés, d’un chœur et d’une vaste abside en hémicycle. Au milieu du XIXe siècle, afin de répondre à l’accroissement de la population, l’église est presque entièrement reconstruite et agrandie. Elle est alors dotée d’un chœur plus vaste, d’une nef élargie à quatre travées et de fausses voûtes en briques.

Le chœur conserve deux grands tableaux classés au titre des Monuments historiques, réalisés par le peintre Jacques Gamelin (1738-1803). Ils représentent la conversion de saint Paul sur le chemin de Damas et sa guérison par Ananie. Leur restauration, en 2007, a notamment permis de mettre au jour la signature de l’artiste, révélée lors du dévernissage.

Découvrez le patrimoine de Puisserguier à travers une visite commentée du château médiéval et de l’église abritant deux tableaux du grand peintre Jacques Gamelin (1738-1803) dont l’un a été restauré …

© Melkan Bassil