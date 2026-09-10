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Visite commentée du clocher de l’église, Au pied du clocher, Sumène

samedi 19 septembre 2026 · Au pied du clocher · Sumène

Visite commentée du clocher de l’église, Au pied du clocher, Sumène

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Au pied du clocher
Adresse
sumene
Ville
30440 Sumène
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Visite commentée du clocher de l’église Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Au pied du clocher Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Monsieur Hubert Bresson vous propose une visite commentée du clocher de l’église de Sumène.

Au pied du clocher sumene Sumène 30440 Gard Occitanie
Visites par Monsieur Hubert Bresson du clocher de l’église de Sumène.

©Mairie de Sumène – JEP

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