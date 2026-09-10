AGENDA · Sumène
Visite commentée du clocher de l’église, Au pied du clocher, Sumène
samedi 19 septembre 2026 · Au pied du clocher · Sumène
Informations pratiques
Visite commentée du clocher de l’église Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Au pied du clocher Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Monsieur Hubert Bresson vous propose une visite commentée du clocher de l’église de Sumène.
Au pied du clocher sumene Sumène 30440 Gard Occitanie
Visites par Monsieur Hubert Bresson du clocher de l’église de Sumène.
©Mairie de Sumène – JEP
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