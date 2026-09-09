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Visite commentée du Grand Clavelet, Réserve naturelle nationale du Bagnas, Agde

samedi 19 septembre 2026 · Réserve naturelle nationale du Bagnas · Agde

Visite commentée du Grand Clavelet, Réserve naturelle nationale du Bagnas, Agde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Réserve naturelle nationale du Bagnas
Adresse
Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, 34300 Agde
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Limité à 20 personnes.

Visite commentée du Grand Clavelet Samedi 19 septembre, 10h00 Réserve naturelle nationale du Bagnas Hérault

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au Domaine du Grand Clavelet, partez pour un voyage captivant à travers le temps et les paysages.
De la formation de la lagune à la création de la Réserve naturelle du Bagnas, découvrez l’histoire géologique et humaine de ce site remarquable.
Une animation idéale pour les curieux, entre nature, patrimoine et découverte.

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/adena

Réserve naturelle nationale du Bagnas Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/adena »}]
Au Domaine du Grand Clavelet, partez pour un voyage captivant à travers le temps et les paysages.

© ADENA

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