Visite commentée du Grand Clavelet, Réserve naturelle nationale du Bagnas, Agde
samedi 19 septembre 2026 · Réserve naturelle nationale du Bagnas · Agde
Informations pratiques
Visite commentée du Grand Clavelet Samedi 19 septembre, 10h00 Réserve naturelle nationale du Bagnas Hérault
Gratuit. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Au Domaine du Grand Clavelet, partez pour un voyage captivant à travers le temps et les paysages.
De la formation de la lagune à la création de la Réserve naturelle du Bagnas, découvrez l’histoire géologique et humaine de ce site remarquable.
Une animation idéale pour les curieux, entre nature, patrimoine et découverte.
Inscription : https://www.helloasso.com/associations/adena
Réserve naturelle nationale du Bagnas Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/adena »}]
Au Domaine du Grand Clavelet, partez pour un voyage captivant à travers le temps et les paysages.
© ADENA
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