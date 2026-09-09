Visite commentée du Grand Clavelet, Réserve naturelle nationale du Bagnas, Agde

Informations pratiques

Visite commentée du Grand Clavelet Samedi 19 septembre, 10h00 Réserve naturelle nationale du Bagnas Hérault

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au Domaine du Grand Clavelet, partez pour un voyage captivant à travers le temps et les paysages.

De la formation de la lagune à la création de la Réserve naturelle du Bagnas, découvrez l’histoire géologique et humaine de ce site remarquable.

Une animation idéale pour les curieux, entre nature, patrimoine et découverte.

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/adena

Réserve naturelle nationale du Bagnas Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/adena »}]

Au Domaine du Grand Clavelet, partez pour un voyage captivant à travers le temps et les paysages.

© ADENA