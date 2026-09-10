Visite commentée du Moulin de Daoulas, Moulin du pont – Ecomusée de la meunerie, Daoulas

Informations pratiques

Visite commentée du Moulin de Daoulas 19 et 20 septembre Moulin du pont – Ecomusée de la meunerie Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez l’histoire et les transformations du Moulin de Daoulas à travers les époques, lors d’une visite commentée par l’association des Moulins du Finistère.

Après une courte vidéo, poussez les portes du moulin et explorez son intérieur et ses abords pour comprendre son évolution et son fonctionnement.

Moulin du pont – Ecomusée de la meunerie 6 rue du Pont, 29460, Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne 02 98 25 80 19 http://www.daoulas.com https://daoulas.bzh/fr/rb/854141/le-moulin-du-pont Fondé au 12e siècle, le Moulin du Pont a évolué au fil de l’histoire pour devenir minoterie de 1936 à 1970, date de l’arrêt de sa production. Sa réhabilitation complète a permis de mettre en valeur les machines qui, pour la plupart, ont été conservées. Ainsi, depuis 2005, le Moulin du Pont est devenu un véritable musée technique de la meunerie dont la découverte ludique se fait en famille… Depuis le printemps 2009, une exposition complète la visite des installations du moulin, en vous initiant à l’histoire des moulins et des meuniers de Daoulas !

Découvrez l’histoire et les transformations du Moulin de Daoulas

©carinekrier