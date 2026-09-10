Visite libre de l’Abbatiale de Daoulas, Place de l’Abbaye, Daoulas

Informations pratiques

Visite libre de l’Abbatiale de Daoulas 19 et 20 septembre Place de l’Abbaye Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Poussez les portes de l’Abbatiale de Daoulas et découvrez librement ce joyau du patrimoine de la commune, son architecture et les traces de son histoire au fil des siècles.

Une occasion privilégiée de redécouvrir ce lieu emblématique de Daoulas.

Place de l’Abbaye 21 Rue de l’Église, 29460, Daoulas Daoulas 29460 Finistère Bretagne 0298258439 http://www.daoulas.bzh https://www.instagram.com/abbayededaoulas/?hl=fr;https://www.facebook.com/domainesmusees29 Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas possède le rare privilège de concentrer les centres d’intérêts : le charme des jardins et leur diversité botanique, la grande qualité patrimoniale du site et la découverte des cultures lointaines à la faveur d’expositions centrées sur la diversité culturelle.

Poussez les portes de l’Abbatiale

©carinekrier