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Visite commentée du Musée des Arts Urbains de MArseille, Au crépuscule, Zeklo, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Au crépuscule, Zeklo · Marseille

Visite commentée du Musée des Arts Urbains de MArseille, Au crépuscule, Zeklo, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Au crépuscule, Zeklo
Adresse
53 rue de crimée, 13003 Marseille
Ville
13003 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite commentée du Musée des Arts Urbains de MArseille Samedi 19 septembre, 10h00 Au crépuscule, Zeklo Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Venez à la rencontre de quatorze fresques et plongez dans leurs histoires, leurs anecdotes… pour découvrir le quartier de la Belle de mai et de la Gare Saint-Charles sous un tout nouveau regard !

Au crépuscule, Zeklo 53 rue de crimée, 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://meta2.fr/ https://www.instagram.com/le_mauma/;https://www.instagram.com/pole.meta2/ [{« type »: « email », « value »: « mediation@meta2.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 62 36 71 52 »}]
Venez à la rencontre de quatorze fresques et plongez dans leurs histoires, leurs anecdotes… pour découvrir le quartier de la Belle de mai et de la Gare Saint-Charles sous un tout nouveau regard !

©Méta 2

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