Visite commentée du Musée des Arts Urbains de MArseille, Au crépuscule, Zeklo, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Au crépuscule, Zeklo · Marseille
Informations pratiques
Visite commentée du Musée des Arts Urbains de MArseille Samedi 19 septembre, 10h00 Au crépuscule, Zeklo Bouches-du-Rhône
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Venez à la rencontre de quatorze fresques et plongez dans leurs histoires, leurs anecdotes… pour découvrir le quartier de la Belle de mai et de la Gare Saint-Charles sous un tout nouveau regard !
Au crépuscule, Zeklo 53 rue de crimée, 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://meta2.fr/ https://www.instagram.com/le_mauma/;https://www.instagram.com/pole.meta2/ [{« type »: « email », « value »: « mediation@meta2.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 62 36 71 52 »}]
Venez à la rencontre de quatorze fresques et plongez dans leurs histoires, leurs anecdotes… pour découvrir le quartier de la Belle de mai et de la Gare Saint-Charles sous un tout nouveau regard !
©Méta 2
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