Visite commentée du Musée des Arts Urbains de MArseille, Au crépuscule, Zeklo, Marseille

Informations pratiques

Visite commentée du Musée des Arts Urbains de MArseille Samedi 19 septembre, 10h00 Au crépuscule, Zeklo Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Venez à la rencontre de quatorze fresques et plongez dans leurs histoires, leurs anecdotes… pour découvrir le quartier de la Belle de mai et de la Gare Saint-Charles sous un tout nouveau regard !

Au crépuscule, Zeklo 53 rue de crimée, 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://meta2.fr/ https://www.instagram.com/le_mauma/;https://www.instagram.com/pole.meta2/ [{« type »: « email », « value »: « mediation@meta2.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 62 36 71 52 »}]

Venez à la rencontre de quatorze fresques et plongez dans leurs histoires, leurs anecdotes… pour découvrir le quartier de la Belle de mai et de la Gare Saint-Charles sous un tout nouveau regard !

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