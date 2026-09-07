Visite commentée du parc du manoir de Kintzheim, Château de Kintzheim, Kintzheim
vendredi 18 septembre 2026 · Château de Kintzheim · Kintzheim
Informations pratiques
Visite commentée du parc du manoir de Kintzheim 18 – 20 septembre Château de Kintzheim Bas-Rhin
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
La journée du vendredi 18 septembre est réservée au public scolaire.
Des visites guidées vous sont proposées les samedi et dimanche, pour tout public.
Château de Kintzheim 92 rue de la Liberté, 67600 Kintzheim, Bas-Rhin, Grand Est Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est 0388820445 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/781-parc-des-ruines-du-chateau-de-kintzheim Sur rendez-vous.
Venez découvrir le jardin tableau du manoir de Kintzheim
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