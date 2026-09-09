Visite commentée du pavillon de Grignan Journées Européennes du Patrimoine Pavillon de Grignan Istres

Informations pratiques

Istres

Visite commentée du pavillon de Grignan Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2026 de 15h à 16h. Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans l’histoire du Pavillon de Grignan avec Jérôme. Du domaine d’Adam de Craponne au XVIᵉ siècle à sa propriété actuelle par la Ville, découvrez les évolutions, transmissions et changements d’usage qui ont marqué ce lieu emblématique.

Bâti vers 1575, ce petit château était à l’origine un rendez-vous de chasse.

Il appartient à d’abord à la famille de Craponne, puis jusqu’en 1853, aux comtes de Grignan.



La partie la plus ancienne a vraisemblablement été restaurée sous Louis XV dont elle porte le style. L’autre, de style Louis XVI est de 1792. Appartenant maintenant à la ville d’Istres et utilisé comme site de réceptions, il était en dernier lieu, la propriété de Monsieur André Turcat, le célèbre pilote d’essai du Concorde. .

Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Dive into the history of the Pavillon de Grignan with Jérôme. From the estate of Adam de Craponne in the 16th century to its current ownership by the City, discover the transformations, transfers and changes in use that have shaped this emblematic site.

L’événement Visite commentée du pavillon de Grignan Journées Européennes du Patrimoine Istres a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Istres