Visite commentée du site cistercien de Clavas Riotord
Visite commentée du site cistercien de Clavas Riotord dimanche 5 juillet 2026.
Riotord
Visite commentée du site cistercien de Clavas
Clavas Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Au pied du mont Felletin, nichée à l’écart du monde, cette chapelle d’une ancienne abbaye cistercienne féminine a préservé la quiétude caractéristique de l’ordre. Un jardin d’inspiration médiévale invite à la contemplation dans ce havre de paix.
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Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
At the foot of Mont Felletin, tucked away from the world, this chapel of a former female Cistercian abbey has preserved the quietude characteristic of the order. A medieval-inspired garden invites contemplation in this haven of peace.
L’événement Visite commentée du site cistercien de Clavas Riotord a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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