Riotord

Visite commentée du site cistercien de Clavas

Clavas Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Au pied du mont Felletin, nichée à l’écart du monde, cette chapelle d’une ancienne abbaye cistercienne féminine a préservé la quiétude caractéristique de l’ordre. Un jardin d’inspiration médiévale invite à la contemplation dans ce havre de paix.

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Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

At the foot of Mont Felletin, tucked away from the world, this chapel of a former female Cistercian abbey has preserved the quietude characteristic of the order. A medieval-inspired garden invites contemplation in this haven of peace.

L’événement Visite commentée du site cistercien de Clavas Riotord a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme