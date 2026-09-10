Visite commentée du site ferroviaire de Niversac, Site ferroviaire de Niversac, Boulazac Isle Manoire

Informations pratiques

Visite commentée du site ferroviaire de Niversac 19 et 20 septembre Site ferroviaire de Niversac Dordogne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 10 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

À partir de 2018, la Ville de Boulazac Isle Manoire engage une réflexion afin de faire de Niversac un lieu de référence consacré au patrimoine ferroviaire.

La rénovation du site débute par la restauration de la halle, puis par l’installation d’une voiture de voyageurs datant de 1929, protégée au titre des monuments historiques.

Cette visite vous permettra de découvrir les différentes restaurations menées sur le site et d’accéder au château d’eau, autrefois utilisé pour alimenter les locomotives à vapeur.

Site ferroviaire de Niversac 204 rue Laure Gatet 24750 Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire 24750 Saint-Laurent-sur-Manoire Dordogne Nouvelle-Aquitaine + 33 5 53 53 10 63 [{« type »: « phone », « value »: « + 33 5 53 53 10 63 »}]

A partir de 2018, une réflexion par la ville de Boulazac Isle Manoire est menée pour faire de Niversac un lieu ressource du patrimoine ferroviaire.

© Office de Tourisme du Grand Périgueux