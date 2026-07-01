Visite commentée du Temple des Batignolles, Temple des Batignolles, Paris

Informations pratiques

Visite commentée du Temple des Batignolles 19 et 20 septembre Temple des Batignolles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’Église Protestante Unie de Paris – Batignolles est située au 44, bd des Batignolles 75017 PARIS. Le premier temple a été construit à cet emplacement en 1834. Un très bel orgue Merklin permet d’accompagner les cultes et autres événements.

Temple des Batignolles 44 Boulevard des Batignolles 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France 01 43 87 69 49 https://batignolles.epudf.org/ Transports à proximité : Métro 2 (Rome) et Métro 13 (Place de Clichy)

Visite commentée de L’Église protestante des Batignolles

©Temple des Batignolles