Visite commentée de l’exposition « Ce qu’il reste au fond de moi » en présence de la photographe Karen Assayag La Fabrique de la Solidarité Paris mercredi 1 juillet 2026.

Réalisé en partenariat avec l’association Le Filon, ce projet photographique donne à voir les parcours de femmes ayant connu des situations de grande précarité. À travers les images exposées et les échanges avec l’artiste, cette visite permettra de mieux comprendre la démarche qui a guidé ce travail ainsi que les rencontres qui l’ont rendu possible. Au fil de la visite, Karen Assayag reviendra sur la construction du projet, le travail réalisé avec les participantes et les questions soulevées par la représentation de parcours souvent invisibilisés.

Deux créneaux de visite vous sont proposés le mercredi 1er juillet :

de 18h à 19h

de 19h à 20h

La jauge étant limitée, l’inscription est obligatoire.

Venez découvrir l’exposition « Ce qu’il reste au fond de moi » lors d’une visite commentée en présence de la photographe Karen Assayag. Ce projet photographique, mené avec des femmes accompagnées par l’association Le Filon, invite à porter un autre regard sur les parcours marqués par la précarité.

Le mercredi 01 juillet 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T18:00:00+02:00_2026-07-01T20:00:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris

Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)

Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)

Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)

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