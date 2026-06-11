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Visite commentée de l’exposition « Ce qu’il reste au fond de moi » en présence de la photographe Karen Assayag La Fabrique de la Solidarité Paris

Visite commentée de l’exposition « Ce qu’il reste au fond de moi » en présence de la photographe Karen Assayag La Fabrique de la Solidarité Paris

Visite commentée de l’exposition « Ce qu’il reste au fond de moi » en présence de la photographe Karen Assayag La Fabrique de la Solidarité Paris mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : La Fabrique de la Solidarité

Adresse : 8 rue de la Banque

Ville : 75002 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Réalisé en partenariat avec l’association Le Filon, ce projet photographique donne à voir les parcours de femmes ayant connu des situations de grande précarité. À travers les images exposées et les échanges avec l’artiste, cette visite permettra de mieux comprendre la démarche qui a guidé ce travail ainsi que les rencontres qui l’ont rendu possible. Au fil de la visite, Karen Assayag reviendra sur la construction du projet, le travail réalisé avec les participantes et les questions soulevées par la représentation de parcours souvent invisibilisés.

Deux créneaux de visite vous sont proposés le mercredi 1er juillet :

  • de 18h à 19h
  • de 19h à 20h

La jauge étant limitée, l’inscription est obligatoire.

Venez découvrir l’exposition « Ce qu’il reste au fond de moi » lors d’une visite commentée en présence de la photographe Karen Assayag. Ce projet photographique, mené avec des femmes accompagnées par l’association Le Filon, invite à porter un autre regard sur les parcours marqués par la précarité.
Le mercredi 01 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T18:00:00+02:00_2026-07-01T20:00:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque  75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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