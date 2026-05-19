Dave Bristow Quintet ‘Sides’ JASS CLUB PARIS Paris

Composé au lendemain de la pandémie, le répertoire questionne la confusion de notre époque, fractures sociales, incertitudes politiques, monde qui vacille. Entre improvisations sinueuses et mélodies lumineuses, Sides cherche l’équilibre entre le chaos et le réconfort. Une musique honnête, taillée dans son temps.

Dave Bristow / piano

Christian Altehülshors / trompette

Félix Hardouin / saxophone alto

Gabriel Pierre / contrebasse

Guillaume Prévost / batterie

Dave Bristow puise son inspiration dans un double héritage classique-jazz. Aussi bien bercé par Herbie Hancock, Monk, ou la musique de jeu vidéo, il revient avec son quintet pour présenter ‘Sides’.

Le mercredi 01 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-01T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T19:30:00+02:00_2026-07-01T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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