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Dave Bristow Quintet ‘Sides’ JASS CLUB PARIS Paris

Dave Bristow Quintet ‘Sides’ JASS CLUB PARIS Paris

Dave Bristow Quintet ‘Sides’ JASS CLUB PARIS Paris mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : Tarif réduit : 15 EUR Tarif plein : 19 EUR

Composé au lendemain de la pandémie, le répertoire questionne la confusion de notre époque, fractures sociales, incertitudes politiques, monde qui vacille. Entre improvisations sinueuses et mélodies lumineuses, Sides cherche l’équilibre entre le chaos et le réconfort. Une musique honnête, taillée dans son temps.

Dave Bristow / piano

Christian Altehülshors / trompette

Félix Hardouin / saxophone alto

Gabriel Pierre / contrebasse

Guillaume Prévost / batterie

Dave Bristow puise son inspiration dans un double héritage classique-jazz. Aussi bien bercé par Herbie Hancock, Monk, ou la musique de jeu vidéo, il revient avec son quintet pour présenter ‘Sides’.
Le mercredi 01 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-01T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T19:30:00+02:00_2026-07-01T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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