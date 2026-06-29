Atelier d’art exutoire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS
Atelier d’art exutoire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS mercredi 1 juillet 2026.
ATELIER D’ART EXUTOIRE
Animé par Cécile @un_point_cest_toi
Le mercredi 1er juillet à 18h30
En non-mixité choisie : personnes sexisées (femmes et minorités de genre).
MAISON DE VIE ASSOCIATIVE DU 13ème arrondissement, Paris, Quartier Place d’Italie
Principes fondamentaux de l’atelier :
– Respect absolu des vécus
– Non jugement
– Pas de conseil non sollicité
– Toute émotion est la bienvenue
– Partage équitable de la parole
– Confidentialité
– Liberté de parole et de silence
– Espace inclusif personnes queer et minorités de genre : pas de mégenrage
Atelier d’art exutoire avec notre bénévole art-thérapeute, pour prendre soin de soi. Atelier en non-mixité (femmes et minorités de genre).
Le mercredi 01 juillet 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T21:30:00+02:00
fin : 2026-07-01T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T18:30:00+02:00_2026-07-01T20:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31 rue Bobillot 75013 PARIS
https://thewitchessociety.fr
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