Atelier d’art exutoire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS mercredi 1 juillet 2026.

ATELIER D’ART EXUTOIRE

Animé par Cécile @un_point_cest_toi

Le mercredi 1er juillet à 18h30

En non-mixité choisie : personnes sexisées (femmes et minorités de genre).

MAISON DE VIE ASSOCIATIVE DU 13ème arrondissement, Paris, Quartier Place d’Italie

Principes fondamentaux de l’atelier :

– Respect absolu des vécus

– Non jugement

– Pas de conseil non sollicité

– Toute émotion est la bienvenue

– Partage équitable de la parole

– Confidentialité

– Liberté de parole et de silence

– Espace inclusif personnes queer et minorités de genre : pas de mégenrage

Atelier d’art exutoire avec notre bénévole art-thérapeute, pour prendre soin de soi. Atelier en non-mixité (femmes et minorités de genre).

Le mercredi 01 juillet 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-01T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T18:30:00+02:00_2026-07-01T20:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31 rue Bobillot 75013 PARIS

https://thewitchessociety.fr



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