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Atelier d’art exutoire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

Atelier d’art exutoire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

Atelier d’art exutoire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement
Adresse
31 rue Bobillot
Ville
75013 PARIS
Département
Paris
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026

ATELIER D’ART EXUTOIRE

Animé par Cécile @un_point_cest_toi

Le mercredi 1er juillet à 18h30

En non-mixité choisie : personnes sexisées (femmes et minorités de genre).

MAISON DE VIE ASSOCIATIVE DU 13ème arrondissement, Paris, Quartier Place d’Italie

Principes fondamentaux de l’atelier :
– Respect absolu des vécus
– Non jugement
– Pas de conseil non sollicité
– Toute émotion est la bienvenue
– Partage équitable de la parole
– Confidentialité
– Liberté de parole et de silence
– Espace inclusif personnes queer et minorités de genre : pas de mégenrage

Atelier d’art exutoire avec notre bénévole art-thérapeute, pour prendre soin de soi. Atelier en non-mixité (femmes et minorités de genre).
Le mercredi 01 juillet 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T21:30:00+02:00
fin : 2026-07-01T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T18:30:00+02:00_2026-07-01T20:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31 rue Bobillot  75013 PARIS
https://thewitchessociety.fr


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