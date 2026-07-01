Visite commentée du Temple du Vésinet, Église protestante unie de France – Boucle de la Seine, Le Vésinet

samedi 19 septembre 2026 · Église protestante unie de France - Boucle de la Seine · Le Vésinet

Informations pratiques

Visite commentée du Temple du Vésinet 19 et 20 septembre Église protestante unie de France – Boucle de la Seine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du Temple du Vésinet

Église protestante unie de France – Boucle de la Seine 1 route du Grand-Pont 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France

Visite commentée

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