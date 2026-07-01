AGENDA · Le Vésinet
Visite commentée du Temple du Vésinet, Église protestante unie de France – Boucle de la Seine, Le Vésinet
samedi 19 septembre 2026 · Église protestante unie de France - Boucle de la Seine · Le Vésinet
Informations pratiques
Visite commentée du Temple du Vésinet 19 et 20 septembre Église protestante unie de France – Boucle de la Seine Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée du Temple du Vésinet
Église protestante unie de France – Boucle de la Seine 1 route du Grand-Pont 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France
Visite commentée
©studioaoustin
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