Visite commentée du temple maçonnique du Grand Orient de France – Nancy, Temple Grand Orient De France, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Temple Grand Orient De France · Nancy
Informations pratiques
Visite commentée du temple maçonnique du Grand Orient de France – Nancy 19 et 20 septembre Temple Grand Orient De France Meurthe-et-Moselle
Groupe de 45 à 50 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite commentée du Temple maçonnique historique du Grand Orient de France à Nancy, suivie d’un échange questions/réponses.
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Temple Grand Orient De France 15 Rue Drouin, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est Le Temple maçonnique du Grand Orient de France est cité parmi les plus beaux de France. Il est de style egypto – art nouveau, orné de décors peints réalisés par Henri Maclot et Paul Martignon, membres de l’école de Nancy et illuminé par les vitraux de Paul Nicolas, élève d’Émile Gallé. Ligne 1 trolley (arrêt cathédrale).
Parking public à proximité.
Visite commentée du Temple maçonnique historique du Grand Orient de France à Nancy suivie d’un échange questions/réponses.
©CUN-AlxM
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