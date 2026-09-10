Visite commentée du temple maçonnique du Grand Orient de France – Nancy, Temple Grand Orient De France, Nancy

Informations pratiques

Visite commentée du temple maçonnique du Grand Orient de France – Nancy 19 et 20 septembre Temple Grand Orient De France Meurthe-et-Moselle

Groupe de 45 à 50 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée du Temple maçonnique historique du Grand Orient de France à Nancy, suivie d’un échange questions/réponses.

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Temple Grand Orient De France 15 Rue Drouin, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est Le Temple maçonnique du Grand Orient de France est cité parmi les plus beaux de France. Il est de style egypto – art nouveau, orné de décors peints réalisés par Henri Maclot et Paul Martignon, membres de l’école de Nancy et illuminé par les vitraux de Paul Nicolas, élève d’Émile Gallé. Ligne 1 trolley (arrêt cathédrale).

Parking public à proximité.

Visite commentée du Temple maçonnique historique du Grand Orient de France à Nancy suivie d’un échange questions/réponses.

©CUN-AlxM