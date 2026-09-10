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Visite commentée du temple maçonnique du Grand Orient de France – Nancy, Temple Grand Orient De France, Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Temple Grand Orient De France · Nancy

Visite commentée du temple maçonnique du Grand Orient de France – Nancy, Temple Grand Orient De France, Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple Grand Orient De France
Adresse
15 Rue Drouin, 54000 Nancy
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
Groupe de 45 à 50 personnes maximum.

Visite commentée du temple maçonnique du Grand Orient de France – Nancy 19 et 20 septembre Temple Grand Orient De France Meurthe-et-Moselle

Groupe de 45 à 50 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée du Temple maçonnique historique du Grand Orient de France à Nancy, suivie d’un échange questions/réponses.
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Temple Grand Orient De France 15 Rue Drouin, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est Le Temple maçonnique du Grand Orient de France est cité parmi les plus beaux de France. Il est de style egypto – art nouveau, orné de décors peints réalisés par Henri Maclot et Paul Martignon, membres de l’école de Nancy et illuminé par les vitraux de Paul Nicolas, élève d’Émile Gallé. Ligne 1 trolley (arrêt cathédrale).
Parking public à proximité.
Visite commentée du Temple maçonnique historique du Grand Orient de France à Nancy suivie d’un échange questions/réponses.

©CUN-AlxM

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