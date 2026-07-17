Visite commentée du temple protestant d’Albi, Temple protestant, Albi

Informations pratiques

Visite commentée du temple protestant d’Albi Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Temple protestant Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite commentée du temple protestant, construit en 1924 par l’architecte Léon Daures.

Temple protestant 20 Rue Fonvielhe, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563541931 http://eglise-protestante-unie-albigeois.fr/ Le projet début en 1920 et le paiement des factures s’échelonne jusqu’en 1927. L’édifice présente un plan basilical avec un petit porche surélevé. L’intérieur est sobre et majestueux. Daures s’est peut-être inspiré du temple des Brotteaux de Lyon, œuvre de Gaspard André. Tout le mobilier en bois est en place. Ouvert le dimanche.

Visite commentée du temple protestant construit en 1924 par Léon Daures

©EPUdA