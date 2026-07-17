Visite commentée du Temple protestant, Temple protestant, Châtillon-sur-Loire

Informations pratiques

Visite commentée du Temple protestant Dimanche 20 septembre, 16h00 Temple protestant Loiret

RDV à 16h – Concert à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vers 1560, le protestantisme apparaît à Châtillon, qui devient au fil des années une place forte, avec son propre temple et cimetière. Le temple protestant actuel a d’abord une fonction économique. Il est construit au 12ᵉ siècle par les moines de St Benoit, seigneurs de Châtillon, pour recevoir récoltes et vendanges. Racheté par les protestants, il devient en 1821 leur lieu de culte, 137 ans après la destruction en 1684 du 1er temple.

Temple protestant 26 Rue Franche, 45360 Châtillon-sur-Loire, France Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 https://chatillon-sur-loire.com/tourisme/le-temple-protestant En 1819, une ancienne grange aux dimes datant du XIIe siècle est acquise afin d’y abriter le temple protestant. Il occupe toute la largeur et la longueur du bâtiment. Une tribune, desservie par un escalier s’ouvre sur le temple. Les murs peints sont ornés des tables de versets bibliques et le mobilier est celui d’origine. L’espace intérieur est constitué de rangées de chaises convergeant vers l’estrade qui supporte la chaire à prêcher. Cet espace est isolé par une double rangée de bancs. Il convient de souligner la qualité des aménagements de menuiserie, solides, presque austères.

Vers 1560, le protestantisme apparaît à Châtillon, qui devient au fil des années une place forte, avec son propre temple et cimetière.

©Castellio