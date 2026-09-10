Visite commentée du tombeau de Montgomery, Tombeau de Montgomery, Chevreuse

Informations pratiques

Visite commentée du tombeau de Montgomery Samedi 19 septembre, 11h00 Tombeau de Montgomery Yvelines

Attention, terrain non accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le tombeau est dans un endroit peu accessible en forêt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Venez redécouvrir le tombeau de Montgomery et le patrimoine architectural perdu de la Vallée de Chevreuse !

Cette visite commentée permettra aux habitant.e.s de la Vallée de Chevreuse et au-delà de redécouvrir le tombeau de Montgomery tombé dans l’oubli. Construit en 1901 pour marquer dans le paysage la mémoire de Georges de Montgomery (1845-1900), il a perdu de sa prestance et sa qualité après des années d’oubli et de dégradations. La visite a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine funéraire de Chevreuse et de rappeler son histoire, notamment via d’anciennes cartes postales. Si le manoir du Claireau a disparu, se réunir auprès du tombeau, rappellera également le château rasé dans les années 1960, après de nombreux pillages et destructions.

Tombeau de Montgomery Hauts de Chevreuse, 78460 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France

Cette visite commentée permettra aux habitant.e.s de la Vallée de Chevreuse et au-delà de redécouvrir le tombeau de Montgomery tombé dans l’oubli. Construit en 1901 pour marquer dans le paysage la de…

©Camille Blin