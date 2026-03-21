Visite commentée du Vieux Dornach, Eglise Saint-Barthélemy, Mulhouse

Informations pratiques

Visite commentée du Vieux Dornach Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint-Barthélemy Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez le quartier de Dornach, son histoire, ses anecdotes, ses secrets… Des habitants et un guide-conférencier de la Maison du Patrimoine vous convient à cette visite à deux voix du Vieux-Dornach, un endroit plein de charme, qui a conservé des airs de village, village qu’il fut, avant d’être rattaché à Mulhouse en 1914…

Rendez-vous devant l’église Saint-Barthélemy.

Eglise Saint-Barthélemy 95, rue du Château Zu-Rhein 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Dornach Haut-Rhin Grand Est Remplaçant un édifice devenu trop petit, l’église Saint-Barthélemy est construite entre 1898 et 1900 dans un style néo-roman dans le village de Dornach qui n’a pas encore fusionné avec Mulhouse. parking

Découvrez ou redécouvrez le quartier de Dornach, son histoire, ses anecdotes, ses secrets… Des habitants et un guide-conférencier de la Maison du Patrimoine vous convient à cette visite à deux voix…

©Ville de Mulhouse