Visite commentée d’un labyrinthe merveilleux, Théâtre de la Sinne, Mulhouse

Informations pratiques

Visite commentée d’un labyrinthe merveilleux Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00, 16h30 Théâtre de la Sinne Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Voici près de 160 ans que les Mulhousiens fréquentent ce magnifique théâtre à l’italienne.

Grâce à la complicité de l’équipe du théâtre et d’un guide-conférencier de la Maison du Patrimoine, venez vous perdre en famille dans le dédale de ce magnifique bâtiment. Découvrez son histoire, ses coulisses et tous ses mystères.

A partir de 8 ans.

Théâtre de la Sinne 39 rue de la Sinne, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0389337801 https://www.theatre-sinne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 76 61 »}] Edifié en 1867 par Frédéric-Louis de Rutté avec une décoration d’Henri Philastre grâce à une société par actions, le théâtre est acquis par la ville en 1876 qui l’agrandit en 1904 puis en 1911. Ses élévations sont imposantes. La salle s’inscrit dans la tradition des théâtres à l’italienne du début du XIXe siècle.

Voici près de 160 ans que les Mulhousiens fréquentent ce magnifique théâtre à l’italienne.

©Ville de Mulhouse