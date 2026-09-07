Visite commentée d’une chapelle du XVIème siècle, Chapelle Sainte-Anne, Joinville

Informations pratiques

Visite commentée d’une chapelle du XVIème siècle 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Anne Haute-Marne

Gratuit. Accès à pied par la rue de l’Égalité. Parking possible en accédant par la rue du château d’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Sauvegarde du Patrimoine de Joinville vous fera découvrir l’architecture de style gothique flamboyant de cette chapelle édifiée en 1504 et classée au titre des monuments historiques depuis 1909.

La clôture de chœur en bois et un Ecce Homo du XVIème siècle vous seront présentés, ainsi que des verrières polychromes présentant principalement la vie de sainte Anne et de la Vierge Marie.

Les visites se font sans interruption de 14h00 à 18h00, en fonction de l’affluence.

Chapelle Sainte-Anne Rue de l’Égalité, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est La chapelle, classée au titre des monuments historiques depuis 1909, fut édifiée en 1504 par Gérard d’Allichamps, chanoine de la collégiale Saint-Laurent du château médiéval de Joinville, et par sa mère, Guillemette Perraut.

La nef possède une seule travée, séparée du chœur par une clôture en bois (jubé), et se termine par une abside à trois pans. La chapelle est surmontée d’une flèche octogonale et possède un escalier à vis de Saint-Gilles, hors-œuvre, sur le flanc nord. Les vitraux sont de l’école troyenne (XVIᵉ siècle) et illustrent principalement la vie de sainte Anne et de la Vierge. Plusieurs de ces vitraux sont dédicacés, dont l’un par Henri de Lorraine, évêque de Metz.

Cette chapelle recèle également plusieurs monuments funéraires et épitaphes, datant du XVIᵉ au XIXᵉ siècle.

Point intéressant : les vitraux présentent l’avantage d’être à une hauteur permettant de les admirer aisément. Accès à pied par la rue de l’Égalité. Parking possible en accédant par la rue du château d’eau.

L’association Sauvegarde du Patrimoine de Joinville vous fera découvrir l’architecture de style gothique flamboyant de cette chapelle édifiée en 1504 et classée au titre des monuments historiques de…

Laurent Noroy