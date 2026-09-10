Visite commentée d’une maison au riche passé historique et culturel, Résidence Avant-Scène, Pont-de-Larn

Informations pratiques

Visite commentée d’une maison au riche passé historique et culturel 19 et 20 septembre Résidence Avant-Scène Tarn

Gratuit. Groupe limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez un lieu chargé d’histoire, à la croisée des récits locaux, nationaux et internationaux. Au fil de la visite, vous découvrirez notamment qui étaient les Pont de Larnais, pionniers de la culture de l’arachide au Sénégal.

Le lieu est également marqué par les arts, à travers les figures d’Élie Miller-Ranson, qui influença de nombreux propriétaires, et de Robert Cavin, comédien, costumier et décorateur de théâtre.

Résidence Avant-Scène 8 rue du pont, 81660 Pont-de-Larn Pont-de-Larn 81660 Tarn Occitanie 0649581480 Maison familiale rénovée en 1898 dans le style des maisons bourgeoise du pays mazamétain. Elle a été une école et la mairie du village.

Ses prorpriétaires sont issues des grands dirigeants de la plus ancienne et plus importante maison de commerce entre Bordeaux et le Sénégal.

La maison associe l’histoire locale, nationnale et internationnale et la culture avec ses oeuvres d’art Parking à 50m.

A Mazamet prendre la direction de St Amans. Au dernier rond-point, prendre la direction du Pont de Larn. Traverser la rivière, le parking est à droite.

Découvrez un lieu chargé d’histoire, qu’elle soit locale, nationale ou internationale. Au cours de la visite, vous saurez qui sont ces Pont de Larnais, pionners de la culture de l’arachide au Venez…

©Cathy Berges