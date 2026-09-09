AGENDA · Bordeaux
Visite commentée : École Nationale de la Magistrature, Parvis des Droits de l’Homme, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Parvis des Droits de l'Homme · Bordeaux
Informations pratiques
Visite commentée : École Nationale de la Magistrature Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Parvis des Droits de l’Homme Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Pas de réservation. File d’attente.
Parvis des Droits de l’Homme 10 Rue des frères Bonie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Pas de réservation. File d’attente.
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