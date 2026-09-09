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Visite commentée : École Nationale de la Magistrature, Parvis des Droits de l’Homme, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Parvis des Droits de l'Homme · Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parvis des Droits de l'Homme
Adresse
10 Rue des frères Bonie, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : École Nationale de la Magistrature Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Parvis des Droits de l’Homme Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Pas de réservation. File d’attente.

Parvis des Droits de l’Homme 10 Rue des frères Bonie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Pas de réservation. File d’attente.

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