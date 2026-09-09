Visite commentée : École Nationale de la Magistrature, Parvis des Droits de l’Homme, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Parvis des Droits de l'Homme · Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée : École Nationale de la Magistrature Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Parvis des Droits de l’Homme Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Pas de réservation. File d’attente.

Parvis des Droits de l’Homme 10 Rue des frères Bonie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pas de réservation. File d’attente.