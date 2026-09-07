Visite commentée église – DUNIERES, Eglise St Martin Dunières, Dunières
samedi 19 septembre 2026 · Eglise St Martin Dunières · Dunières
Informations pratiques
Visite commentée église – DUNIERES 19 et 20 septembre Eglise St Martin Dunières Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Joyau de l’art roman-poitevin du XIIe siècle, cette église classée Monument Historique présente une architecture unique en Velay. Admirez ses piliers quadrifoliés; son porche roman et ses trois nefs de hauteur égale. Le chœur roman, orné d’une abside et de deux absidioles, dialogue subtilement avec les voûtes gothiques à croisée d’ogives.
Visite commentée par Thomas Rebaud, architecte
Samedi à 14h et 16h30 – Dimanche à 14h
Gratuit et sans réservation
Eglise St Martin Dunières église -43220 DUNIERES Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Joyau de l’art roman-poitevin du XIIe siècle, cette église classée Monument Historique présente une architecture unique en Velay. Admirez ses piliers quadrifoliés; son porche roman et ses trois nefs …
©Joel Damase /via fluvia
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