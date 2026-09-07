Visite commentée église – DUNIERES, Eglise St Martin Dunières, Dunières

Informations pratiques

Visite commentée église – DUNIERES 19 et 20 septembre Eglise St Martin Dunières Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Joyau de l’art roman-poitevin du XIIe siècle, cette église classée Monument Historique présente une architecture unique en Velay. Admirez ses piliers quadrifoliés; son porche roman et ses trois nefs de hauteur égale. Le chœur roman, orné d’une abside et de deux absidioles, dialogue subtilement avec les voûtes gothiques à croisée d’ogives.

Visite commentée par Thomas Rebaud, architecte

Samedi à 14h et 16h30 – Dimanche à 14h

Gratuit et sans réservation

Eglise St Martin Dunières église -43220 DUNIERES Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Joyau de l’art roman-poitevin du XIIe siècle, cette église classée Monument Historique présente une architecture unique en Velay. Admirez ses piliers quadrifoliés; son porche roman et ses trois nefs …

©Joel Damase /via fluvia