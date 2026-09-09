Visite commentée église Saint-Jean, Église Saint-Jean, Écluzelles

Informations pratiques

Visite commentée église Saint-Jean 19 et 20 septembre Église Saint-Jean Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Un membre de l’association L’Ecluzelloise vous accueillera pour une visite guidée de l’église Saint-Jean, afin de vous faire partager son histoire et les récents travaux de rénovation qui nous ont permis de la rouvrir après 4 années de travail pour la sauver.

Église Saint-Jean Place Saint-Jean 28500 Écluzelles Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 (0)646708480 https://ecluzelles.fr/ L’église Saint-Jean d’Écluzelles aura 400 ans en 2026. Fermée depuis 2019 à cause de dégâts importants, elle a rouvert ses portes au public le 22 juin 2024 avec une messe célébrée par Monseigneur Christory, évêque de Chartres. Un parking gratuit est situé sur la place Saint Jean, à une cinquantaine de mètres d’église.

Un membre de l’association L’Ecluzelloise vous accueillera pour une visite guidée de l’église Saint-Jean.

Sophie Lopez Gallou