Les plus beaux paysages depuis nos monuments Écluzelles

Les plus beaux paysages depuis nos monuments

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Début : 2026-09-20 13:45:00

fin : 2026-09-20

2026-09-20

L’Office de Tourisme vous propose de lier nature et patrimoine en vous proposant, accompagné d’un animateur, d’observer et évoquer la nature depuis trois lieux insolites du territoire la Maison des Espaces Naturels, l’église du Boullay-Thierry et le Pavillon de chasse en forêt de Dreux.

Intervenant Eure-et-Loir Nature

RDV à 13h45 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles

RDV à 15h devant l’église du Boulay-Thierry, 5 Place de l’église, 28210 Le Boullay-Thierry

RDV à 16h30 devant le Pavillon de chasse en forêt de Dreux, D928, 28410 Abondant .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

The Tourist Office offers you the chance to combine nature and heritage, accompanied by a guide, to observe and evoke nature from three unusual sites in the area: the Maison des Espaces Naturels, the church at Boullay-Thierry and the hunting lodge in the Dreux forest.

